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CBN Meio Ambiente

Em caso de picada de cobra, o que fazer?

Ouça as orientações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:00

Publicado em 

29 dez 2021 às 11:00
Cobra d´água na Praia da Costa, em Vila Velha
Cobra d´água na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Internauta/A Gazeta
Nos últimos dias chamou a atenção o caso de um banhista que aproveitava o domingo (26) de sol na Praia da Costa, em Vila Velha, quando foi picado por uma cobra enquanto se banhava no mar. Em entrevista para A Gazeta, o estudante Gabriel Brunelli Costa revelou como tudo aconteceu e por que resolveu pegar o animal na mão. Ele jogava bola com amigos quando a namorada saiu da água, avistou a serpente e começou a gritar.
"Quando cheguei próximo, muitas crianças estavam em volta e minha namorada queria salvar o animal. Tive medo da cobra machucar alguém ou mesmo que o animal morresse e acabei pegando. Assumi o risco", contou. Com o movimento do mar e a tentativa de pegar a serpente pela cabeça, o jovem acabou picado. O que fazer nesse tipo de situação? O comentarista Marco Bravo fala do incidente nessa edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente 29-12-21.mp3

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