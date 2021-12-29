Em caso de picada de cobra, o que fazer?

Nos últimos dias chamou a atenção o caso de um banhista que aproveitava o domingo (26) de sol na Praia da Costa, em Vila Velha, quando foi picado por uma cobra enquanto se banhava no mar. Em entrevista para A Gazeta, o estudante Gabriel Brunelli Costa revelou como tudo aconteceu e por que resolveu pegar o animal na mão. Ele jogava bola com amigos quando a namorada saiu da água, avistou a serpente e começou a gritar.