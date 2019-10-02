Elas voltaram! Tempo quente propicia aparecimento das mariposas

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo traz como destaque o aparecimento das mariposas, que são conhecidas como “bruxas”, em regiões da Grande Vitória, como no município da Serra. Como estamos na primavera, e com a tendência de aumento das temperaturas nos próximos meses, Marco destaca que esses insetos tendem a se proliferar. Mas, afinal, em quais regiões? Ele explica que em regiões com maior incidência de luz elas tendem a aparecer com maior frequência. “Com o aumento das temperaturas também ocorre maior reprodução”, explica. Além disso, apesar de chamarem a atenção, ele explica que as mariposas não prejudicam o ser humano.