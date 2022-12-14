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CBN Meio Ambiente

É mosca ou mosquito? Entenda as suas diferenças e como dispersá-los!

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 10:40

Publicado em 

14 dez 2022 às 10:40
Mosquito de banheiro
Mosquito de banheiro Crédito: Twitter/Reprodução
Ainda trazendo como destaque os principais vetores que, com o aumento dos índices pluviométricos, acabam se proliferando, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" o comentarista Marco Bravo traz como destaque as moscas e os mosquitos. "Não é tudo a mesma coisa e podemos diferenciar mosca de mosquito quanto, até mesmo, ao nicho ecológico (comportamento/alimentação e reprodução), as doenças mais frequentes transmitidas, tempo de vida e outros aspectos", aponta. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 14 -12-22.mp3

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