É mosca ou mosquito? Entenda as suas diferenças e como dispersá-los!

Ainda trazendo como destaque os principais vetores que, com o aumento dos índices pluviométricos, acabam se proliferando, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" o comentarista Marco Bravo traz como destaque as moscas e os mosquitos. "Não é tudo a mesma coisa e podemos diferenciar mosca de mosquito quanto, até mesmo, ao nicho ecológico (comportamento/alimentação e reprodução), as doenças mais frequentes transmitidas, tempo de vida e outros aspectos", aponta. Ouça a conversa completa!