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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Do calorão às fortes chuvas: entenda os extremos climáticos no ES

Ouça o comentário de Marco Bravo

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:31

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:31
Ora altas temperaturas e de repente fortes chuvas e temperaturas em queda. Você já tem notado esses efeitos climáticos no Espírito Santo? Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo exemplifica como esses efeitos já podem ser sentidos nas cidades capixabas. Exemplo recente é o caso de Alegre. Na última segunda-feira (11) a chuva e os ventos fortes deixaram vários imóveis destelhados na cidade. Vale lembrar que semanas antes, no dia 5 deste mês, a temperatura tinha batido a casa dos 40,9°C na cidade, segundo o Instituto Climatempo.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 13-11-19

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