Do calorão às fortes chuvas: entenda os extremos climáticos no ES

Ora altas temperaturas e de repente fortes chuvas e temperaturas em queda. Você já tem notado esses efeitos climáticos no Espírito Santo? Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo exemplifica como esses efeitos já podem ser sentidos nas cidades capixabas. Exemplo recente é o caso de Alegre. Na última segunda-feira (11) a chuva e os ventos fortes deixaram vários imóveis destelhados na cidade. Vale lembrar que semanas antes, no dia 5 deste mês, a temperatura tinha batido a casa dos 40,9°C na cidade, segundo o Instituto Climatempo.