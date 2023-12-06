Dicas práticas no dia a dia para evitar o desperdício de água

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

06 dez 2023 às 10:23
Água potável não pode ser usada para lavar calçada Crédito: Freepik
Com as altas temperaturas registradas no Espírito Santo, associadas aos baixos volumes de chuva, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) emitiu, no último dia 22, a Resolução 002/2023, reforçando a necessidade de uso consciente da água em todas as cidades capixabas. Mas há pessoas que, independentemente das condições climáticas, desperdiçam água das mais diversas maneiras, inclusive para lavar calçadas — uma das práticas proibidas e passíveis de punição pelas normas vigentes. Diante desse cenário, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz dicas práticas no dia a dia para evitar o desperdício de água. Ouça a conversa completa!
As dicas:
1- Verificar se tem vazamentos na rede e na caixa
2- Torneiras pingando gastam muita água
3- Lavar roupa uma vez por semana, água no nível médio
4- Usar água da máquina para lavar área e garagem
5- Banhos mais curtos e economizar na cozinha ao lavar pratos e panelas.

