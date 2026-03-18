Dia Internacional das Florestas: o alerta silencioso que já chegou às cidades

Saúde e meio ambiente: por que proteger florestas é proteger a vida? Crédito: Umkreisel-App / Pixabay

As cidades mais verdes! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que o Dia Internacional das Florestas e Árvores, comemorado em 21 de março, é uma data de reflexão e conscientização sobre o papel e importância das árvores e florestas para o planeta. Mais do que uma data simbólica, é um convite urgente à reflexão: estamos, de fato, protegendo aquilo que sustenta a vida no planeta? As florestas não estão apenas na Amazônia distantes. Elas começam nas nascentes, nos fragmentos de mata, nas áreas verdes urbanas e até nas árvores das nossas ruas. São elas que regulam o clima, mantêm a umidade do ar, protegem os solos e garantem a qualidade da água que chega às nossas casas. O comentarista explica!

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Mas o que vemos hoje é um cenário preocupante. O avanço do desmatamento, a ocupação desordenada do solo e a falta de planejamento urbano têm transformado nossas cidades em verdadeiras “ilhas de calor”. Temperaturas mais altas, eventos extremos mais frequentes e a escassez hídrica já fazem parte do cotidiano de muitos municípios brasileiros.

E aqui entra um ponto essencial: as cidades também são parte da solução. Investir em arborização urbana, recuperar áreas degradadas, proteger margens de rios e integrar o verde ao planejamento urbano são ações que fazem parte das chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SbN). Essas estratégias não apenas combatem os efeitos das mudanças climáticas, mas também melhoram a qualidade de vida da população reduzindo o calor, melhorando a saúde mental e até valorizando os espaços urbanos.