Dia da árvore, queimadas e a importância de se preservar o bem

Esta semana é marcada pelo início da primavera e pela recordação em torno do Dia da árvore, cuja data foi celebrada na última segunda-feira (21). Durante a estação, por exemplo, ocorre o florescimento das árvores, como o ipê, a redução de nuvens no céu e, consequentemente, no aumento da temperaturas máxima. A data do Dia da árvore foi criada, justamente, para celebrar a chegada da primavera. Neste ano, a data também traz o contexto de um cenário alarmante visto nas florestas brasileiras com as queimadas. Pensar na preservação de ambientes com árvores, explica o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", é entender que elas contribuem com a diminuição da poluição, redução das temperaturas e aumento da umidade do ar. Além dos impactos na biodiversidade, o desmatamento e as queimadas, por exemplo, interferem no regime de chuvas.