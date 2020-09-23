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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Dia da árvore, queimadas e a importância de se preservar o bem

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 09:58

Publicado em 

23 set 2020 às 09:58
Esta semana é marcada pelo início da primavera e pela recordação em torno do Dia da árvore, cuja data foi celebrada na última segunda-feira (21). Durante a estação, por exemplo, ocorre o florescimento das árvores, como o ipê, a redução de nuvens no céu e, consequentemente, no aumento da temperaturas máxima. A data do Dia da árvore foi criada, justamente, para celebrar a chegada da primavera. Neste ano, a data também traz o contexto de um cenário alarmante visto nas florestas brasileiras com as queimadas. Pensar na preservação de ambientes com árvores, explica o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", é entender que elas contribuem com a diminuição da poluição, redução das temperaturas e aumento da umidade do ar. Além dos impactos na biodiversidade, o desmatamento e as queimadas, por exemplo, interferem no regime de chuvas.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 22-09-20

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