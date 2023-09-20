Dia da Árvore: o que você precisa saber antes de plantar a sua!

Na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, é recordado o Dia da Árvore. A criação da data surgiu da necessidade de conscientizar a população da importância das árvores. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o tema e responde ao questionamento: é possível fazer um plantio de uma árvore em casa? Qual a importância das árvores para a sensação térmica? "Nesse momento de mudanças climáticas, que, inclusive, tem sido tão debatido na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), é importante que a gente fale sobre a importância da arborização na melhoria da qualidade de vida do planeta. Tudo o que está acontecendo aí está muito ligado ao desmatamento, claro. Elas [árvores] são fundamentais para a vida na Terra e, no clima da primavera, também falar da importância das flores, da floração no período de primavera, para além da beleza cênica, e também reprodução", explica. Ouça a conversa completa!