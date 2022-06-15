Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo aborda as dez cidades brasileiras que mais contribuem para as mudanças climáticas. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) do Observatório do Clima, oito dos municípios do país que mais emitem gases de efeito estufa estão localizados na região amazônica, sendo quatro no Pará, dois no Amazonas, um em Mato Grosso e um em Rondônia. O comentarista explica as causas, problemas e consequências. Acompanhe!