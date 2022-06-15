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Dez cidades brasileiras que mais contribuem para as mudanças climáticas

Acompanhe a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 10:18

Publicado em 

15 jun 2022 às 10:18
Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia
Desmatamento e queimada às margens da rodovia BR-319, na Amazônia Crédito: Ernesto Carriço/Agência Enquadrar/Folhapress
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo aborda as dez cidades brasileiras que mais contribuem para as mudanças climáticas. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) do Observatório do Clima, oito dos municípios do país que mais emitem gases de efeito estufa estão localizados na região amazônica, sendo quatro no Pará, dois no Amazonas, um em Mato Grosso e um em Rondônia. O comentarista explica as causas, problemas e consequências. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -15-06-22

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