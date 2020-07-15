Desmatamento da Amazônia prejudica imagem do Brasil no exterior

O desmatamento na Amazônia bateu recorde em junho, segundo números do sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Especialistas em meio ambiente estimam ainda que a devastação antrópica na floresta Amazônica deve chegar a 15 mil km² neste ano, contra os quase 10 mil km² de 2019. A situação da maior floresta tropical do mundo preocupa outros países e grandes empresas ao redor do mundo, que pedem que o governo tome providências para evitar o desmate no Norte brasileiro. Empresas com sede no Brasil chegaram a enviar uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão pedindo mudanças na gestão da Amazônia e da política ambiental no país. Executivos têm sido questionados no exterior sobre as ações da empresas em relação ao meio ambiente. Quem explica é Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Confira!