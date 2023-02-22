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CBN Meio Ambiente

Descuido dos moradores, problema para a natureza: o risco do lixo no lugar errado

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 10:38

Publicado em 

22 fev 2023 às 10:38
Lixo nas praias
Lixo nas praias Crédito: Pexels
O período de carnaval é uma ótima oportunidade para viajar, curtir uma praia, passar o dia fora de casa. Mas a folia exige responsabilidade, por exemplo, com o descarte de lixo. O lixo após as festas de Carnaval é uma das maiores preocupações quando se fala nos impactos causados no meio ambiente. São latas de alumínio, garrafas de vidro e copos plásticos espalhados pelas ruas.  
Por diversas vezes é possível encontrar materiais cortantes e/ou perfurantes como vidros (copos/garrafas e lâmpadas quebradas), latinhas de alumínio, agulhas e seringas etc. sendo descartados sem nenhum cuidado. Além de poder machucar os moradores de rua e animais que por ventura venham a fuçar o lixo, a principal vítima é o coletor de lixo. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica os riscos. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 22-02-23.mp3

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