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Descarbonização: o que está em jogo na COP30 e por que isso importa?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 05 de Novembro de 2025 às 10:08

Publicado em 

05 nov 2025 às 10:08
Emissão de gases de efeito estufa, descarbonização
Emissão de gases de efeito estufa, descarbonização Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, o assunto em destaque é a descarbonização, que representa a jornada estratégica e urgente de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e eliminar ou neutralizar o carbono incorporado nas economias modernas. É o objetivo essencial para que o planeta possa se manter dentro dos limites de aquecimento aceitáveis, especialmente o target de +1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. Na próxima COP30, que será realizada em Belém (Brasil),  a descarbonização estará entre os temas centrais da agenda global, refletindo desafios tecnológicos, financeiros, sociais e políticos.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 05-11-25.mp3

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