Descarbonização: o que está em jogo na COP30 e por que isso importa?

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, o assunto em destaque é a descarbonização, que representa a jornada estratégica e urgente de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e eliminar ou neutralizar o carbono incorporado nas economias modernas. É o objetivo essencial para que o planeta possa se manter dentro dos limites de aquecimento aceitáveis, especialmente o target de +1,5 °C acima dos níveis pré-industriais. Na próxima COP30, que será realizada em Belém (Brasil), a descarbonização estará entre os temas centrais da agenda global, refletindo desafios tecnológicos, financeiros, sociais e políticos.