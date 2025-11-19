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CBN Meio Ambiente

De novo biocombustível a barco movido a hidrogênio: as novidades na COP30!

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 19 de Novembro de 2025 às 10:41

Publicado em 

19 nov 2025 às 10:41
biocombustível, combustível, sustentabilidade
Os biocombustíveis estão no centro do novo programa do governo federal para a indústria automotiva Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo, direto da COP30, em Belém, no Pará, traz as novidades que estão sendo apresentadas para a área ambiental. Entre os destaques, a apresentação de um biocombustível inovador desenvolvido no Brasil, 100% puro e compatível diretamente com motores a diesel. 
Outro destaque na área ambiental é que Belém recebeu um barco movido a hidrogênio que será usado na coleta de materiais recicláveis nas ilhas da capital. A proposta é integrar a embarcação às quatro Unidades de Valorização de Resíduos Sólidos (UVRs) em implantação em Belém. O barco não depende de combustíveis fósseis e funciona de forma limpa, contribuindo para a redução de impactos ambientais e promovendo a mobilidade sustentável. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 19-11-25.mp3

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