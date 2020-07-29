Da Austrália ao Pantanal: incêndios colocam o meio ambiente em risco

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo aponta as consequências que serão advindas dos incêndios que têm acometido diversas regiões do mundo ao longo dos últimos meses. Os incêndios florestais sem precedentes que devastaram a Austrália, por exemplo, no fim de 2019 e começo de 2020, mataram ou desalojaram quase 3 bilhões de animais, de acordo com um relatório preliminar divulgado por universidades australianas. Ambientalistas consideram esse um dos piores desastres para a fauna na história moderna. O estudo mostra que 143 milhões de mamíferos, 2,46 bilhões de répteis, 180 milhões de pássaros e 51 milhões de batráquios foram afetados pelos incêndios. Ouça a análise do comentarista!

No Brasil, a região do Pantanal, no Centro-Oeste, também sofre com o efeito dos incêndios. As queimadas em Corumbá, município na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Bolívia, já destruíram mais de 34 mil hectares do Pantanal - o equivalente a mais de 34 mil campos de futebol - apenas nos últimos sete dias, segundo o Corpo de Bombeiros. Já são mais de 3,8 mil focos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, desde o começo de 2020. Um aumento de 200% em relação ao mesmo período de 2019. Acompanhe a análise completa sobre o tema!