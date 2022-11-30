Cuide do seu lixo e ajude a evitar mais problemas em época da chuva!

A chuva que atinge o Espírito Santo desde o final de semana deixa pessoas fora de casa em várias cidades do estado. Desabamento de casas, alagamentos, deslizamento de terra e queda de barreiras são registrados em várias cidades. E vai um alerta importante: O descarte apropriado e acondicionamento correto do lixo podem diminuir o risco de enchentes. O ato de se jogar uma lata de refrigerante na rua, uma sacola plástica de supermercado ou uma bituca de cigarro contribui para o entupimento das bocas de lobo e galerias pluviais e dificulta o escoamento de água durante o período chuvoso. Tema para o comentarista Marco Bravo, nesta edição do “CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade”.