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Cuide do seu lixo e ajude a evitar mais problemas em época da chuva!

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 11:07

Publicado em 

30 nov 2022 às 11:07
Lixo
Lixo Crédito: Pixabay
A chuva que atinge o Espírito Santo desde o final de semana deixa pessoas fora de casa em várias cidades do estado. Desabamento de casas, alagamentos, deslizamento de terra e queda de barreiras são registrados em várias cidades. E vai um alerta importante: O descarte apropriado e acondicionamento correto do lixo podem diminuir o risco de enchentes. O ato de se jogar uma lata de refrigerante na rua, uma sacola plástica de supermercado ou uma bituca de cigarro contribui para o entupimento das bocas de lobo e galerias pluviais e dificulta o escoamento de água durante o período chuvoso. Tema para o comentarista Marco Bravo, nesta edição do “CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade”. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 30-11-22.mp3

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