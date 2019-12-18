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Crédito de carbono: saiba o que é e como funciona

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 12:12

Publicado em 

18 dez 2019 às 12:12
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo atende ao pedido de um ouvinte e traz detalhes sobre o que é e como funciona o crédito de carbono. A dúvida era: "Como que conseguimos vender carbono, plantando uma fazenda de árvores? E ganhar dinheiro de verdade?". Especialistas apontam que o mercado de crédito de carbono funciona a partir de acordos entre empresas e governos de países em desenvolvimento. Em vez de tomar medidas para efetivamente diminuir as emissões de carbono, empresas podem compensar o que têm emitido comprando créditos — fazendo um pagamento — dos países que reduziram emissões.
CBN Meio Ambiente - 18-12-19

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