Crédito de carbono: saiba o que é e como funciona

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo atende ao pedido de um ouvinte e traz detalhes sobre o que é e como funciona o crédito de carbono. A dúvida era: "Como que conseguimos vender carbono, plantando uma fazenda de árvores? E ganhar dinheiro de verdade?". Especialistas apontam que o mercado de crédito de carbono funciona a partir de acordos entre empresas e governos de países em desenvolvimento. Em vez de tomar medidas para efetivamente diminuir as emissões de carbono, empresas podem compensar o que têm emitido comprando créditos — fazendo um pagamento — dos países que reduziram emissões.