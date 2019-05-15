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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Corredores ecológicos e a recuperação da fauna e da flora

Ouça o comentarista Marco Bravo no quadro ustentabilidade

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 10:32

Publicado em 

15 mai 2019 às 10:32
O tema desta quarta-feira (15) é sugestão do ouvinte Eder! Em destaque, a explicação sobre o funcionamento dos corredores ecológicos, faixas de vegetação que ligam fragmentos de florestas que foram separadas pela ação antrópica. Sua função é garantir o deslocamento dos animais e a troca genética. No CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo, detalha a importância dos corredores ecológicos e explica como o projeto pode ser responsável pela preservação da fauna e da flora.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 15-05-19
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informa que os corredores ecológicos, conhecidas como faixas de vegetação que garantem fluxo gênico entre espécies e que ajudam na manutenção da biodiversidade da mata atlântica, foram instituídos pelo decreto 2529-R de 2010, que estabeleceu as 10 áreas prioritárias no âmbito terrestre e 01 área no âmbito marinho. Posteriormente, outro Decreto 3587-R de 2014, instituiu outra área prioritária: a de Pedra Azul – Forno Grande, ampliando para 11 os corredores ecológicos no âmbito terrestre.
Atualmente não há projetos em curso diretamente relacionados aos corredores ecológicos, porém o Programa Reflorestar, que é uma referência nacional de política de recuperação de cobertura florestal e que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), tem abarcado indiretamente, em sua abrangência de recuperação, parte destas áreas consideradas como corredores ecológicas.
 

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