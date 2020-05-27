Coronavírus: saiba como a biodiversidade tem reagido à pandemia

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo traz para a discussão como a natureza vem reagindo à pandemia do novo coronavírus. O atual cenário tem forte influência na maneira com a qual lidamos com a natureza e provoca a alteração da biodiversidade em todo o mundo. Isso porque as relações humanas com a natureza podem, sim, conter eventos de pandemia, como a atual. Quem também participou da conversa foi o Yuri Cardoso Nóbrega, coordenador do projeto Caiman, iniciativa pioneira de pesquisa e conservação das populações da espécie de jacarés, e que tem realizado discussões ambientais e apresentado trabalhos sobre o tema.