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COP26: os pontos centrais para o Brasil e o mundo

"Agora é o momento de ação. Chega de discurso", alerta nosso comentarista Marco Bravo

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:08

Publicado em 

03 nov 2021 às 12:08
Extremos climáticos são consequência do aquecimento global
Extremos climáticos são consequência do aquecimento global Crédito: Pexels
A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) acontece nesta semana em Glasgow, na Escócia, em meio à certeza de que o planeta está realmente aquecendo e que as ações dos países contra o problema precisam ser tomadas. Este é o tema do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Entre os destaques, governos de cerca de 100 países, incluindo alguns dos maiores emissores do planeta, e com o Brasil entre os signatários, confirmaram um compromisso com a redução de 30% das emissões de metano até 2030, em uma iniciativa considerada urgente, em se tratando de um dos gases que mais contribuem para o aumento da temperatura do planeta. Nesse cenário, o Brasil está entre os que mais emitem o gás.
"Agora é o momento de ação. Chega de discurso! Entre as principais demandas nossas, o Brasil precisa regulamentar o crédito de carbono, por exemplo, cuja discussão está parada no Congresso. Precisamos de ter mais investimentos em energias alternativas. Investir no reflorestamento de áreas degradáveis, no mundo inteiro. O momento agora é de ação e precisamos de toda essa mobilização mundial", explica o comentarista. Ouça a análise completa!
CBN Meio Ambiente 03-11-21.mp3

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