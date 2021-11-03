COP26: os pontos centrais para o Brasil e o mundo

A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) acontece nesta semana em Glasgow, na Escócia, em meio à certeza de que o planeta está realmente aquecendo e que as ações dos países contra o problema precisam ser tomadas. Este é o tema do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Entre os destaques, governos de cerca de 100 países, incluindo alguns dos maiores emissores do planeta, e com o Brasil entre os signatários, confirmaram um compromisso com a redução de 30% das emissões de metano até 2030, em uma iniciativa considerada urgente, em se tratando de um dos gases que mais contribuem para o aumento da temperatura do planeta. Nesse cenário, o Brasil está entre os que mais emitem o gás.