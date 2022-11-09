COP 27: últimos 8 anos caminham para serem os mais quentes da história

Os últimos oito anos (2015-2022) se encaminham para ser os mais quentes já registrados na história, de acordo com relatório provisório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), órgão das Nações Unidas (ONU). O boletim sobre o estado do clima estima que a temperatura média global esteja 1,15°C acima dos níveis pré-industriais, em 2022. O relatório considera dados registrados até setembro deste ano, de serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais e de instituições parceiras da ONU. O documento foi lançado no último domingo (6), quando ocorreu a cerimônia de abertura da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27), no Egito, na qual a emergência climática foi a tônica do discurso. Tema para Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade".
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 09-11-22.mp3