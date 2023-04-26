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CBN Meio Ambiente

Conheças as formas como plantas podem melhorar o ambiente

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 10:22

Publicado em 

26 abr 2023 às 10:22
Ter plantas bonitas em casa exige cuidados e regras básicas para deixá-las sempre saudáveis
Ter plantas bonitas em casa exige cuidados e regras básicas para deixá-las sempre saudáveis Crédito: Jonathan Borba/Unsplash
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o cenário que vem crescendo em todo o mundo: a tendência das plantas domésticas. Além do impacto à arquitetura, elas também influenciam na qualidade de vida nesses ambientes. E especialistas apontam: os tempos em que um vaso solitário com um arbusto ou palmeira no canto da sala era suficiente ficaram para trás. Agora, as casas abrigam cada vez mais plantas e de uma variedade muito maior de espécies. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 26-04-23.mp3

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