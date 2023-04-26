Conheças as formas como plantas podem melhorar o ambiente

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque o cenário que vem crescendo em todo o mundo: a tendência das plantas domésticas. Além do impacto à arquitetura, elas também influenciam na qualidade de vida nesses ambientes. E especialistas apontam: os tempos em que um vaso solitário com um arbusto ou palmeira no canto da sala era suficiente ficaram para trás. Agora, as casas abrigam cada vez mais plantas e de uma variedade muito maior de espécies.