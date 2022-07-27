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Conheça quais são as plantas tóxicas que devem ficar longe de crianças e pets

Ouça as orientações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 10:57

Publicado em 

27 jul 2022 às 10:57
Comigo-ninguém-pode, planta tóxica
Comigo-ninguém-pode Crédito: Divulgação
Por mais belas que possam parecer, algumas espécies de plantas devem ser evitadas em locais onde crianças e animais tenham fácil acesso, por serem consideradas tóxicas. Este é o assunto do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com Marco Bravo. Para se ter uma ideia, o Espírito Santo registrou, neste ano, mais de 70 casos de crianças intoxicadas por plantas e fungos, segundo dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica (Ciatox), divulgados por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Quais plantas podem ser classificadas como tóxicas e devemos ficar atentos? "Espirradeira, alamanda, comigo-ninguém-pode, espada de São Jorge e a jiboia são alguns exemplos", orienta. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 27-07-22

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