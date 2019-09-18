Conheça quais são as cidades mais ecológicas do mundo

Um levantamento realizado por um site britânico trouxe como destaque, neste ano, a relação daquelas que podem ser consideradas as cidades mais ecológicas do mundo. O “ranking verde” inclui cidades de países como Dinamarca, Holanda e Suécia. Mas, afinal, quais são as características e investimentos a serem realizados pelos poderes públicos a fim dessas cidades serem consideradas “exemplares”? Quem debate o tema é o nosso comentarista Marco Bravo. No geral, essas cidades têm como pontos comuns o estilo de vida mais sustentável do seu povo, investimentos em transporte público coletivo e a presença de redes de ciclovias, por exemplo.