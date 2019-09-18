Conheça quais são as cidades mais ecológicas do mundo

Um levantamento realizado por um site britânico trouxe como destaque, neste ano, a relação daquelas que podem ser consideradas as cidades mais ecológicas do mundo. O “ranking verde” inclui cidades de países como Dinamarca, Holanda e Suécia. Mas, afinal, quais são as características e investimentos a serem realizados pelos poderes públicos a fim dessas cidades serem consideradas “exemplares”? Quem debate o tema é o nosso comentarista Marco Bravo. No geral, essas cidades têm como pontos comuns o estilo de vida mais sustentável do seu povo, investimentos em transporte público coletivo e a presença de redes de ciclovias, por exemplo.
CBN MEIO AMBIENTE - 18-09-19
AS CIDADES:
1. Copenhagen (Dinamarca)
2. Amsterdam (Holanda)
3. Estocolmo (Suécia)
4. Berlim (Alemanha)
5. Portland (Oregon, EUA)
6. São Francisco (Califórnia, EUA)
7. Cidade do Cabo (África do Sul)
8. Helsinque (Finlândia)
9. Vancouver (Canadá)
10. Reykjavik (Islândia)
Fonte: Open Access Government]