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BERÇO DA VIDA MARINHA

Conheça o projeto educativo para preservação de manguezais de Vitória

Marco Bravo conversa com o geógrafo Idelvon Poubel, técnico da Gerência de Educação Ambiental de Vitória

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:40

Publicado em 

27 jan 2021 às 11:40
Os manguezais são chamados de "berço da vida marinha" Crédito: Edson Chagas
A capital dos capixabas, Vitória, possui cerca de 12 km² de áreas de manguezal, cerca de 12% de sua área total. E é esse ecossistema, "berço da vida marinha", que vamos abordar nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Marco Bravo recebe o geógrafo e técnico-referência da Gerência de Educação Ambiental da Prefeitura de Vitória (PMV), Idelvon Poubel. Ele é um dos colaboradores do projeto “Mangueando na Educação”, criado em 2007 para sensibilizar e ampliar o conhecimento da população quanto à importância da preservação do manguezal, considerando suas características ecológicas, cênicas, ambientais e suas implicações culturais, sociais e econômicas. Ouça mais detalhes do projeto:
Meio Ambiente - 27-01-21

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