Conheça iniciativas de destaque para preservação dos ecossistemas

5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é celebrada desde 1972, depois de ser instituída durante uma Assembleia Geral da ONU. Neste ano, as Nações Unidas celebram o dia com o tema "restauração de terras, desertificação e resiliência à seca". De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, até 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial. O número e a duração das secas aumentaram em 29% desde 2000 e, sem uma ação urgente, as secas podem afetar mais de três quartos da população mundial até 2050. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica, que mesmo em meio a desafios e notícias preocupantes, existem iniciativas de destaque para preservação dos ecossistemas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 05-06-24 .mp3
BOAS INICIATIVAS:
1- Projeto "Produtor de água": Projeto do Governo do Estado que remunera os produtores que preservam e reconstituem nascentes, começou em Afonso Cláudio mas hoje tem diversos municípios que cadastram os produtores que recebem valores pela preservação e reconstituição de nascentes.
2- Cadastro de Áreas - Plantando para o Planeta: “O Plantando para o planeta” não é fruto de uma ideia, não é um projeto para atender uma demanda ou um edital. O Plantando para o planeta é fruto de uma visão, uma visão de futuro, de uma sociedade comprometida com a sua qualidade de vida, promovendo o exercício da cidadania ambiental através do plantio de árvores. O cadastro pode ser feito pelo endereço: https://plantandoparaoplaneta.eco.br/cadastro-areas/
3- Recuperação do Rio Doce
4- Projetos de Lixo Zero