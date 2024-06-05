Conheça iniciativas de destaque para preservação dos ecossistemas

5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente. A data é celebrada desde 1972, depois de ser instituída durante uma Assembleia Geral da ONU. Neste ano, as Nações Unidas celebram o dia com o tema "restauração de terras, desertificação e resiliência à seca". De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, até 40% das terras do planeta estão degradadas, afetando diretamente metade da população mundial. O número e a duração das secas aumentaram em 29% desde 2000 e, sem uma ação urgente, as secas podem afetar mais de três quartos da população mundial até 2050. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica, que mesmo em meio a desafios e notícias preocupantes, existem iniciativas de destaque para preservação dos ecossistemas. Ouça a conversa completa!