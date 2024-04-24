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CBN Meio Ambiente

Conheça cidades que ajudam a tornar o mundo mais saudável

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 10:55

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24 abr 2024 às 10:55
sustentabilidade; ESG; meio ambiente
sustentabilidade; ESG; meio ambiente Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que há lugares pelo mundo que assumiram um compromisso claro com o planeta diante da emergência dos efeitos das mudanças climáticas. Segundo a "BBC News" é o que aponta o mais recente Índice Global de Sustentabilidade de Destinos (IGSD) que, com base em 69 indicadores, como taxa de reciclagem, níveis de poluição atmosférica, quantidade de ciclovias e porcentagem de quartos de hotel certificados como ecológicos, conseguiu selecionar as cidades que estão contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 24-04-24.mp3

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