Conheça cidades que ajudam a tornar o mundo mais saudável

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que há lugares pelo mundo que assumiram um compromisso claro com o planeta diante da emergência dos efeitos das mudanças climáticas. Segundo a "BBC News" é o que aponta o mais recente Índice Global de Sustentabilidade de Destinos (IGSD) que, com base em 69 indicadores, como taxa de reciclagem, níveis de poluição atmosférica, quantidade de ciclovias e porcentagem de quartos de hotel certificados como ecológicos, conseguiu selecionar as cidades que estão contribuindo para tornar o mundo um lugar melhor. Ouça a conversa completa!