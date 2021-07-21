Conheça as diferenças entre animais nativos e exóticos

Depois de falar das diferenças entre as árvores nativas e exóticas encontradas nos ecossistemas, desta vez o comentarista Marco Bravo destaca, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, quais são as principais diferenças entre os animais nativos e exóticos. De forma geral as espécies nativas são aquelas que ocorrem naturalmente em determinada região ou bioma. Por sua vez, as espécies exóticas são formadas por animais que se instalam em locais onde não são naturalmente encontradas. Confira as explicações completas!