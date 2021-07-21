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CBN Meio Ambiente

Conheça as diferenças entre animais nativos e exóticos

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:20

Publicado em 

21 jul 2021 às 11:20
Arara-canindé, nativa do cerrado brasileiro
Arara-canindé, nativa do cerrado brasileiro Crédito: Pixabay
Depois de falar das diferenças entre as árvores nativas e exóticas encontradas nos ecossistemas, desta vez o comentarista Marco Bravo destaca, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, quais são as principais diferenças entre os animais nativos e exóticos. De forma geral as espécies nativas são aquelas que ocorrem naturalmente em determinada região ou bioma. Por sua vez, as espécies exóticas são formadas por animais que se instalam em locais onde não são naturalmente encontradas. Confira as explicações completas!
CBN Meio Ambiente - 21-07-21.mp3

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