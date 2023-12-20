Compra sustentável: presentes de Natal que ajudam a não prejudicar o meio ambiente!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica como podemos escolher presentes de Natal de forma ética e sustentável. Informações do site "BBC Brasil" apontam que, segundo os princípios da chamada "economia circular", se você seguir rigorosamente as instruções sobre o que fazer com um presente no final da sua vida útil, todos os materiais utilizados poderão ser reciclados para gerar outro produto do mesmo tipo e qualidade. "Isso também significa que nenhum dos seus componentes deve terminar no aterro sanitário. E, quanto mais ele for reutilizado e reciclado, menor será a necessidade de mineração e fabricação", informa a publicação. Ouça a conversa completa!