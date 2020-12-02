Compostagem doméstica: aprenda a fazer em casa

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo, a pedido dos ouvintes, traz as explicações que envolvem o tema da compostagem doméstica e como ela pode ser uma aliada no nosso dia a dia, além de ajudar na sustentabilidade do planeta. A compostagem, conhecida como o processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas.

Marco explica o processo: "Os alimentos orgânicos podem ser transformados em composto. As pessoas têm que saber quem, sim, elas podem ter uma composteira em casa - e sem dar um cheiro ruim, sem moscas... Daí que é importante saber o que é um composto orgânico e o que pode virar. O uso de minhocas, por exemplo, que são nossas parceiras, aceleram o processo de decomposição dos alimentos e os devolvem, de certa forma, como nutrientes necessários", explica. Quer fazer a sua composteira? Acompanhe as dicas!