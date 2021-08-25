Como ser mais sustentável sem precisar sair de casa

Em meio as discussões que envolvem o agravamento dos problemas ambientais pelo mundo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo também traz uma importante observação: pequenas ações do dia a dia podem, sim, contribuir com a restauração dos ecossistemas e ajudar a tornar o mundo um espaço mais sustentável. Você se conscientiza, por exemplo, sobre o seu consumo de água diário? Marco Bravo separou algumas dicas para a sua rotina diária.