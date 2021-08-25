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CBN Meio Ambiente

Como ser mais sustentável sem precisar sair de casa

Acompanhe cinco dicas do nosso comentarista Marco Bravo

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 11:11

Publicado em 

25 ago 2021 às 11:11
Confira as dicas para ser mais sustentável sem sair de casa
Confira as dicas para ser mais sustentável sem sair de casa Crédito: Pexels
Em meio as discussões que envolvem o agravamento dos problemas ambientais pelo mundo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo também traz uma importante observação: pequenas ações do dia a dia podem, sim, contribuir com a restauração dos ecossistemas e ajudar a tornar o mundo um espaço mais sustentável. Você se conscientiza, por exemplo, sobre o seu consumo de água diário? Marco Bravo separou algumas dicas para a sua rotina diária.
Cinco dias de sustentabilidade em casa:
- Faça economia de água no banheiro (hora de tomar banho, escovar os dentes e fazer a barba) e cozinha (lavar as louças)
- Incentive a economia de energia em casa
- Invista na separação do lixo em casa - ou seja na origem
- Casas ventiladas e iluminadas pela luz natural (sol) são mais saudáveis
- Consumo mais saudável da família ajudam a sustentabilidade do planeta e na economia de recursos financeiros da família.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 25-08-21.mp3

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