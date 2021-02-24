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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Como evitar a infestação de ratos no seu bairro: ouça as dicas!

Quem explica é o comentarista Marco Bravo!

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:02

Publicado em 

24 fev 2021 às 10:02
Moradores de Vitória estão relatando que há infestação roedores em Jardim da Penha, Mata da Praia, Jardim Camburi, Goiabeiras e Jabour. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica que a maioria dos alimentos dos ratos, ratazanas e camundongos é resultado do descarte de lixo no nosso dia a dia. O comentarista aborda as causas e consequências do aumento populacional e falar das doenças causadas por esses animais. Acompanhe!
Meio Ambiente - 24-02-21.mp3
A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que não há registros de reclamações sobre infestação de ratos na cidade neste ano. A Semus reforça que reclamações como essa devem ser feitas pelo telefone 156. A Secretaria acrescenta que realiza intervenções simultâneas combatendo ratos na cidade em áreas sujeitas a alagamentos, concentração de consumo e manuseio de alimentos e locais de grande circulação de pessoas como praças, parques, orlas e feiras. 
 

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