Como evitar a infestação de ratos no seu bairro: ouça as dicas!

Moradores de Vitória estão relatando que há infestação roedores em Jardim da Penha, Mata da Praia, Jardim Camburi, Goiabeiras e Jabour. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica que a maioria dos alimentos dos ratos, ratazanas e camundongos é resultado do descarte de lixo no nosso dia a dia. O comentarista aborda as causas e consequências do aumento populacional e falar das doenças causadas por esses animais. Acompanhe!