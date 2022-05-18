Como escolher a "mudinha" de planta ideal para a sua casa

Você que é mãe ou pai de planta sabe exatamente como escolher a melhor opção para a sua casa? Pois saiba que é preciso tomar alguns cuidados e também observar e planejar o ambiente onde a planta vai ficar. Isso porque o florescimento das espécies depende de condições como clima e solo, por exemplo. Quem traz essas orientações é Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade! Deve-se observar onde a planta vai ficar - ambiente, vaso ou jardim, ambiente externo ou interno, tamanho e iluminação. Além disso, veja o que está ao redor e se a planta pode ou não danificar estruturas. E o essencial: entenda as necessidades da sua planta!