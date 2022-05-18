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CBN Meio Ambiente

Como escolher a "mudinha" de planta ideal para a sua casa

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 10:08

Publicado em 

18 mai 2022 às 10:08
Saiba se suas plantas apresentam sinais de adoecimento
Crédito: Pexels
Você que é mãe ou pai de planta sabe exatamente como escolher a melhor opção para a sua casa? Pois saiba que é preciso tomar alguns cuidados e também observar e planejar o ambiente onde a planta vai ficar. Isso porque o florescimento das espécies depende de condições como clima e solo, por exemplo. Quem traz essas orientações é Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade! Deve-se observar onde a planta vai ficar - ambiente, vaso ou jardim, ambiente externo ou interno, tamanho e iluminação. Além disso, veja o que está ao redor e se a planta pode ou não danificar estruturas. E o essencial: entenda as necessidades da sua planta! 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 18-05-22

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