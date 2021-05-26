Como cuidar das plantas em vasos dentro de casa

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo nos ajuda na observação das plantas de casa! Será que você consegue perceber os sinais de adoecimento de uma espécie ou se, realmente, ela já está morta dentro de um vaso? Segundo nosso comentarista, "há aspectos que devemos ficar atentos sobre quando a planta está adoecendo. Isso pode ser por doenças, causadas por fungos, vírus e bactérias, como pode ser por deficiência nutricional. A planta precisa de adubo orgânico, que tenha nutrientes, e adubo químico". Outro ponto importante sobre as plantas: suas toxinas! "As plantas utilizam toxinas, substâncias tóxicas, que ajudam a se proteger. A planta produz pra se proteger. De quem? De predadores, insetos. Nutrição vegetal e toxidade são pontos importantes nessa discussão", explica. Confira as explicações completas!