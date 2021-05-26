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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Como cuidar das plantas em vasos dentro de casa

As dicas são do comentarista Marco Bravo

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:48

Publicado em 

26 mai 2021 às 10:48
Saiba se suas plantas apresentam sinais de adoecimento
Saiba se suas plantas apresentam sinais de adoecimento Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo nos ajuda na observação das plantas de casa! Será que você consegue perceber os sinais de adoecimento de uma espécie ou se, realmente, ela já está morta dentro de um vaso? Segundo nosso comentarista, "há aspectos que devemos ficar atentos sobre quando a planta está adoecendo. Isso pode ser por doenças, causadas por fungos, vírus e bactérias, como pode ser por deficiência nutricional. A planta precisa de adubo orgânico, que tenha nutrientes, e adubo químico". Outro ponto importante sobre as plantas: suas toxinas! "As plantas utilizam toxinas, substâncias tóxicas, que ajudam a se proteger. A planta produz pra se proteger. De quem? De predadores, insetos. Nutrição vegetal e toxidade são pontos importantes nessa discussão", explica. Confira as explicações completas!
CBN Meio Ambiente- 26-05-21.mp3

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