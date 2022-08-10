Como cuidar das orquídeas que você têm em casa? Confira as dicas!

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo traz importantes dicas que vão te ajudar a cuidar melhor das suas espécies de orquídeas em casa. "Ter plantas dentro de casa é sempre bom para alegrar o ambiente, dar cor e vida. Nesse caso, a gente está falando de plantas epífitas, que são, justamente, espécies como orquídeas e bromélias. É importante sabermos como fazer o manejo, qual tipo de vaso é ideal, se uso terra ou outro tipo de substratos. Infelizmente, muitas pessoas até abandonam suas orquídeas, jogando fora depois da floração. Mas não faça isso! Ouça as explicações completas!