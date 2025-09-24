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CBN Meio Ambiente

Como as flores sabem que chegou a primavera?

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 10:58

Publicado em 

24 set 2025 às 10:58
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O girassol costuma florescer durante a primavera (Imagem: Pablesku | Shutterstock) Crédito:
Elas não têm calendário, não olham a previsão do tempo, não pedem alerta no celular… e, mesmo assim, parecem obedecer a um chamado invisível. De repente, cores e perfumes explodem no jardim, nas praças, nas estradas, em qualquer cantinho de terra. É como se a natureza tivesse combinado um espetáculo silencioso, mas perfeito. E aí vem a pergunta: será que é o calor que desperta as flores? Será que é a baixa umidade do ar? Ou algo que desconhecemos? A ciência responde: sim, existe um segredo bem guardado. Dentro de cada planta há um relógio biológico – um sistema refinado, resultado de milhões de anos de evolução, que capta os sinais do ambiente e transforma tudo isso em comportamento. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.
CBN - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 24-09-25.mp3

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