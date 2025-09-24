Como as flores sabem que chegou a primavera?

Elas não têm calendário, não olham a previsão do tempo, não pedem alerta no celular… e, mesmo assim, parecem obedecer a um chamado invisível. De repente, cores e perfumes explodem no jardim, nas praças, nas estradas, em qualquer cantinho de terra. É como se a natureza tivesse combinado um espetáculo silencioso, mas perfeito. E aí vem a pergunta: será que é o calor que desperta as flores? Será que é a baixa umidade do ar? Ou algo que desconhecemos? A ciência responde: sim, existe um segredo bem guardado. Dentro de cada planta há um relógio biológico – um sistema refinado, resultado de milhões de anos de evolução, que capta os sinais do ambiente e transforma tudo isso em comportamento. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.