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CBN Meio Ambiente

Como a poluição sonora afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas

Acompanhe o comentário de Marco Bravo

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:00

Publicado em 

08 dez 2021 às 11:00
Onda sonora, som, poluição sonora, barulho
Onda sonora, som, poluição sonora, barulho Crédito: Pixabay
A poluição sonora é um assunto que sempre tira o sossego de moradores de diversas cidades. Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo alerta para os riscos desse tipo de poluição à nossa saúde e para a natureza. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, reconhece que barulho é um tema sério, pois a poluição sonora afeta diretamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Especialistas sinalizam que a partir dos 60 decibéis, o som já é suficiente para agredir o restante do organismo e também prejudicar o equilíbrio emocional.
O comentarista também explica que na Grande Vitória alguns dos pontos que chamam a atenção com relação ao problema são a Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, em Vitória na Reta da Penha e Dante Michelini, e Cariacica as Rodovia José Sette e Avenida Expedito Garcia. "Temos também horários de picos da poluição sonora. Nos intervalos de 7h às 8h, no período de almoço e, principalmente, no retorno à tarde, entre 17h às 18h", explica Marco. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente 08-12-21.mp3

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