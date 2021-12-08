Como a poluição sonora afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas

A poluição sonora é um assunto que sempre tira o sossego de moradores de diversas cidades. Pensando nisso, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo alerta para os riscos desse tipo de poluição à nossa saúde e para a natureza. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, reconhece que barulho é um tema sério, pois a poluição sonora afeta diretamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Especialistas sinalizam que a partir dos 60 decibéis, o som já é suficiente para agredir o restante do organismo e também prejudicar o equilíbrio emocional.