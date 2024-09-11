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CBN Meio Ambiente

Como a fumaça das queimadas representa risco para saúde e natureza

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:12

Publicado em 

11 set 2024 às 11:12
Queimada
Queimada Crédito: Pixabay
O país está coberto por fumaça! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que a fumaça das queimadas que tem encoberto cidades do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país vem causando preocupação não só entre ambientalistas, mas também entre médicos. Pelo monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do dia 1 de janeiro até 7 de setembro de 2024, foram identificados 156.023 focos de fogo no Brasil. É a maior quantidade de focos em 14 anos, para este período, desde 2010, quando foram detectados 163.408 focos. Além da falta de chuva, o calor intenso, que supera os 40°C em muitas área pelo interior do país, mantém alto o risco de incêndios. O comentarista explica, então, quais os riscos da fumaça para a saúde humana e a natureza, de forma geral. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -11-09-24.mp3

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