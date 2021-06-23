Como a estiagem já eleva preços de produtos da agricultura e pecuária

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo continua a explicar, na prática, como o cenário de seca, desmatamento e o agravamento da crise hídrica em diversas regiões do país impactam a nossa vida. Dessa vez, o foco é na pecuária e agricultura. Com as queimadas, por exemplo, a substituição da vegetação nativa por lavouras têm impactado o fluxo dos rios da região da Amazônia. "Esse fenômeno climático, relacionado ao desmatamento, dificulta a irrigação. Antes de muitas colheitas, já para de chover. Sem chuvas, então, a situação se agrava. Vivemos um momento de desequilíbrio, que vai diminuir a produção agrícola. Diminui a produção e também, claro, a arrecadação brasileira. O arroz, feijão e as carnes vermelhas são alguns dos exemplos das produções impactadas", explica Marco. Acompanhe as explicações completas!