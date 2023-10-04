Como a escola pode ser sustentável? Especialista orienta!

É necessário também falar de sustentabilidade – e de ações práticas para a preservação do meio ambiente – dentro do ambiente escolar. Pensando nisso, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz dicas e orientações para que o ambiente escolar possa ser mais sustentável e atento às demandas ambientais. Vamos a exemplos práticos? "Quando a gente fala de escola sustentável podemos citar práticas importantes como o aproveitamento da água da chuva, de bebedouros e do ar-condicionado. Também podemos falar da implantação de hortas verticais, separação de lixo eletrônico e, claro, da prática da reciclagem, já tão falada. Tudo isso interfere na condição de uma escola mais sustentável e que valoriza o meio ambiente", explica. Ouça a conversa completa!