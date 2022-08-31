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Como a agenda ambiental aparece nos planos dos candidatos ao governo do ES?

Ouça os detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 11:01

Publicado em 

31 ago 2022 às 11:01
Água, uso consciente, meio ambiente, recursos hídricos
Uso consciente da água Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque os principais itens que envolvem a agenda ambiental nos planos de governo dos candidatos ao governo do Espírito Santo. O comentarista explica que, de forma geral, houve um avanço nas abordagens sobre políticas de meio ambiente em relação às ultimas eleições. "O cenário de crise hídrica, necessidade de licenciamento ambiental por parte dos municípios, reflorestamento de áreas degradadas e destinação de resíduos sólidos são alguns dos destaques que aparecem nos planos dos candidatos. Mas a questão das mudanças climáticas, em si, não ganhou muito destaque nos planos, apenas de forma transversal", observa o comentarista. Ouça a análise. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 31-08-22

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