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CBN Meio Ambiente

Comece agora: mudanças sustentáveis no estilo de vida que influenciam no meio ambiente

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 10:17

Publicado em 

28 jun 2023 às 10:17
Esporte, corrida, caminhada, exercício físico
Caminhada  Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica, de forma prática, como as mudanças sustentáveis em nossos estilos de vida impactam no meio ambiente e trazem melhorias no ecossistema. Um bom exemplo vem do próprio comentarista que reduzir a utilização do carro em distâncias curtas. Marco Bravo explica que ao assumir a caminhada como opção principal de locomoção, está contribuindo com a redução da emissão de gases poluentes e aumentando os benefícios para a saúde. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 28-06-23.mp3

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