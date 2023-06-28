Comece agora: mudanças sustentáveis no estilo de vida que influenciam no meio ambiente

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo explica, de forma prática, como as mudanças sustentáveis em nossos estilos de vida impactam no meio ambiente e trazem melhorias no ecossistema. Um bom exemplo vem do próprio comentarista que reduzir a utilização do carro em distâncias curtas. Marco Bravo explica que ao assumir a caminhada como opção principal de locomoção, está contribuindo com a redução da emissão de gases poluentes e aumentando os benefícios para a saúde.