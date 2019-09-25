Com a primavera, árvores florescem e as ruas ficam coloridas

Com a chegada da primavera - ocorrida da última segunda-feira (23) - a tendência natural é que as árvores floresçam e os tons coloridos passem a marcar a paisagem das cidades. A florada dos ipês, por exemplo, é um espetáculo da natureza que anuncia a chegada da primavera e que continua a chamar a atenção nesse início de estação. Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (25), com o comentarista Marco Bravo.