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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Com a primavera, árvores florescem e as ruas ficam coloridas

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Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 11:11

Publicado em 

25 set 2019 às 11:11
Com a chegada da primavera - ocorrida da última segunda-feira (23) - a tendência natural é que as árvores floresçam e os tons coloridos passem a marcar a paisagem das cidades. A florada dos ipês, por exemplo, é um espetáculo da natureza que anuncia a chegada da primavera e que continua a chamar a atenção nesse início de estação. Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (25), com o comentarista Marco Bravo.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 25-09-19
 
 
 
 

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