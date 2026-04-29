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Coisas que parecem normais, mas que são crimes ambientais

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:15

Publicado em 

29 abr 2026 às 11:15
Incêndio atinge vegetação em Cachoeiro e preocupa moradores
Área queimada no bairro Jardim América Crédito: José Luiz Coelho Santos
Parece até inofensivo, mas queimar aquele lixo no quintal ou mexer em um animal silvestre é mais grave do que muita gente pensa. Muitas atitudes do dia a dia podem ser consideradas crimes ambientais porque oferecem risco ao meio ambiente. Algumas dessas atitudes são:
- queimar lixo: sujeito a multa e detenção de 6 meses a 4 anos, conforme a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998. A prática polui o ar, causa danos à saúde pública e riscos de incêndios. É obrigação descartar lixo no local correto.
- mexer com animais silvestres: é proibido capturar um animal silvestre, mesmo que seja só para dar uma olhadinha. Dependendo da situação, deve-se evitar inclusive dar alimento a esses animais para não interferir no comportamento natural dele
- criar animal silvestre em casa: também é proibido. Mesmo que sua intenção seja boa, de resgatá-lo, são as autoridades ambientais que precisam ser acionadas
- cortar árvore sem autorização: até dentro de área privada, o corte de árvore precisa ser autorizado
Denúncias de crimes ambientais, como desmatamento, maus-tratos e poluição, podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181, Ibama (0800 061 8080). Vamos falar sobre essas atitudes do dia a dia que são prejudiciais ao meio ambiente com o comentarista Marco Bravo. Esse é o assunto principal do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 29-04-26.mp3

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