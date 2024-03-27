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CBN Meio Ambiente

'Chuvas torrenciais continuarão chegando e com cada vez mais frequência', alerta comentarista

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 27 de Março de 2024 às 10:40

Publicado em 

27 mar 2024 às 10:40
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque as recentes ocorrências das chuvas no Espírito Santo. O comentarista aponta, de forma didática, três causas, problemas e soluções envolvendo a ocorrência de eventos climáticos, como os das fortes chuvas. Vamos a elas:
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 27-03-24
Três causas: desmatamento das encostas (principalmente em nascentes dos rios); drenagem dos prédios e ocupação de áreas de preservação permanentes.
Três consequências: inundações, perdas materiais e, sobretudo, perdas de vidas. Além de doenças
Três soluções: recuperação das cabeceiras dos rios; manutenção de áreas pantanosas (recuperação) e melhoria das construções são fundamentais para quando a água chegue ela tenha para onde expandir.

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