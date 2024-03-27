'Chuvas torrenciais continuarão chegando e com cada vez mais frequência', alerta comentarista

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque as recentes ocorrências das chuvas no Espírito Santo. O comentarista aponta, de forma didática, três causas, problemas e soluções envolvendo a ocorrência de eventos climáticos, como os das fortes chuvas. Vamos a elas:

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Três causas: desmatamento das encostas (principalmente em nascentes dos rios); drenagem dos prédios e ocupação de áreas de preservação permanentes.

Três consequências: inundações, perdas materiais e, sobretudo, perdas de vidas. Além de doenças