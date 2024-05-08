Chuvas no RS: as causas e consequências dos extremos climáticos!

As enchentes no Rio Grande do Sul são decorrentes das fortes chuvas que começaram a atingir o estado no dia 29 de abril. Especialistas apontam que as fortes chuvas que atingem a região atualmente podem ser explicadas por uma conjunção de fatores de risco, entre eles uma massa de ar quente sobre a área central do país, que bloqueia a frente fria que está na região Sul e faz com que a instabilidade fique sobre o Estado, causando chuvas intensas e contínuas. No entanto, a maior frequência desses "riscos compostos" é apontada na compilação de dados sobre mudança climática do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).