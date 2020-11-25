Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Chuva e acúmulo de lixo na Grande Vitória merecem nossa atenção

Ouça a análise de Marco Bravo

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:08

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:08
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo chama a atenção para o seguinte cenário: as últimas horas têm sido marcadas por chuva na Grande Vitória e, por outro lado, como reflexo da greve de motoristas da limpeza urbana, vários pontos de acúmulo de lixo também são registrados na Região Metropolitana, como em Vitória e Vila Velha. Vale lembrar que a paralisação, que havia sido suspensa temporariamente, foi retomada na segunda-feira (23), e ainda
não tem previsão de término. Uma das cenas que mais chamou a atenção nos últimos dias foi da quantidade de lixo ocupando o canal localizado próximo ao Terminal de Vila Velha, entre os bairros Divino Espírito Santo e Centro. Período de chuva e acúmulo de lixo, aponta Marco Bravo, são pontos de atenção. "Tem chovido bastante e o acúmulo de lixo pode trazer entupimento de encostas e galerias. Daí você tem todos aqueles problemas já conhecidos, com risco de enchentes e de doenças que envolvem a saúde pública", alerta. Acompanhe as explicações!
CBN Meio Ambiente - 25-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados