Chuva e acúmulo de lixo na Grande Vitória merecem nossa atenção

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo chama a atenção para o seguinte cenário: as últimas horas têm sido marcadas por chuva na Grande Vitória e, por outro lado, como reflexo da greve de motoristas da limpeza urbana, vários pontos de acúmulo de lixo também são registrados na Região Metropolitana, como em Vitória e Vila Velha. Vale lembrar que a paralisação, que havia sido suspensa temporariamente, foi retomada na segunda-feira (23), e ainda

não tem previsão de término. Uma das cenas que mais chamou a atenção nos últimos dias foi da quantidade de lixo ocupando o canal localizado próximo ao Terminal de Vila Velha, entre os bairros Divino Espírito Santo e Centro. Período de chuva e acúmulo de lixo, aponta Marco Bravo, são pontos de atenção. "Tem chovido bastante e o acúmulo de lixo pode trazer entupimento de encostas e galerias. Daí você tem todos aqueles problemas já conhecidos, com risco de enchentes e de doenças que envolvem a saúde pública", alerta. Acompanhe as explicações!