Chuva bate recorde: quais são as causas e as consequências?

Chove chuva, chove sem parar! A chuva bateu recorde nos mês de fevereiro, nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Espírito Santo, Vitória registrou precipitação acima da média e o segundo maior registro da série. Dos 29 dias de fevereiro, choveu em 22 na capital paulista, que registrou o maior acumulado de chuvas em fevereiro desde o começo das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943. Em março, a previsão, em todo o Sudeste, é de mais água. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica porquê choveu tanto e quais são as consequências dessas condições climáticas. Acompanhe!