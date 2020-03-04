Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Chuva bate recorde: quais são as causas e as consequências?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 04 de Março de 2020 às 10:15

Publicado em 

04 mar 2020 às 10:15
Chove chuva, chove sem parar! A chuva bateu recorde nos mês de fevereiro, nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Espírito Santo, Vitória registrou precipitação acima da média e o segundo maior registro da série. Dos 29 dias de fevereiro, choveu em 22 na capital paulista, que registrou o maior acumulado de chuvas em fevereiro desde o começo das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943. Em março, a previsão, em todo o Sudeste, é de mais água. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo explica porquê choveu tanto e quais são as consequências dessas condições climáticas. Acompanhe!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 04-03-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados