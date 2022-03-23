Cariacica está entre as 20 cidades do país com pior índice de saneamento básico

Torneira, água, escassez de água Crédito: Pexels

Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em todo o país. Além disso, 100 milhões não têm coleta de esgoto. Ao mesmo tempo, apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil – o que significa que mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza todos os dias. Os dados são do Instituto Trata Brasil. É sobre esse assunto que Marco Bravo comenta nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade".

Nenhuma cidade do Espírito Santo está no ranking das 20 com melhor saneamento básico do país, de acordo com o levantamento. A cidade de Cariacica, por sua vez, está entre as 20 piores do ranking. O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2020.

Your browser does not support the audio element. CBN Meio Ambiente - 23-03-22

A Prefeitura Municipal de Cariacica informa que está em andamento a Ampliação e Modernização do Sistema de Tratamento do Esgotamento Sanitário de Cariacica por meio da parceria público privada entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa Aegea Saneamento, que visa a universalização do serviço de esgotamento sanitário de Cariacica.

Esta parceria com o governo do Estado, visa ampliar o esgotamento sanitário, beneficiando os bairros Nova Rosa da Penha, Tiradentes, Campina Grande, Jardim Campo Grande, Santa Paula, Vista Linda, Caçaroca, Alzira Ramos, Porto de Cariacica, Vila Merlo, Cariacica-Sede, Rio Marinho, Santa Bárbara, Parque Gramado, Santo André, Padre Gabriel, Jardim Botânico, Bela Vista e Vila Capixaba