Cariacica está entre as 20 cidades do país com pior índice de saneamento básico

Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em todo o país. Além disso, 100 milhões não têm coleta de esgoto. Ao mesmo tempo, apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil – o que significa que mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza todos os dias. Os dados são do Instituto Trata Brasil. É sobre esse assunto que Marco Bravo comenta nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade".
Nenhuma cidade do Espírito Santo está no ranking das 20 com melhor saneamento básico do país, de acordo com o levantamento. A cidade de Cariacica, por sua vez, está entre as 20 piores do ranking. O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2020.
CBN Meio Ambiente - 23-03-22
A Prefeitura Municipal de Cariacica informa que está em andamento a Ampliação e Modernização do Sistema de Tratamento do Esgotamento Sanitário de Cariacica por meio da parceria público privada entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa Aegea Saneamento, que visa a universalização do serviço de esgotamento sanitário de Cariacica.
Esta parceria com o governo do Estado, visa ampliar o esgotamento sanitário, beneficiando os bairros Nova Rosa da Penha, Tiradentes, Campina Grande, Jardim Campo Grande, Santa Paula, Vista Linda, Caçaroca, Alzira Ramos, Porto de Cariacica, Vila Merlo, Cariacica-Sede, Rio Marinho, Santa Bárbara, Parque Gramado, Santo André, Padre Gabriel, Jardim Botânico, Bela Vista e Vila Capixaba
Além de realizar a manutenção no sistema existente, o contrato prevê a construção de 556 quilômetros de novas redes coletoras, 42 mil novas ligações de esgoto, 73 novas estações elevatórias de esgoto, 39 quilômetros de linhas de recalque, desativação de quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e ampliação de três ETEs (Bandeirantes, Flexal e Pedreiras), proporcionando uma capacidade de tratamento de esgoto de 950 litros por segundo.