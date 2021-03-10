Caramujos africanos: eles estão de volta na orla de Vila Velha

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque a presença dos caramujos africanos nas nossas cidades e como o período de chuvas pode contribuir para a proliferação da espécie. Você sabia que o caramujo africano é um animal exótico que foi introduzido no país e não tem predador natural que possa controlar a sua população? Na cidade de Vila Velha, por exemplo, segundo a administração municipal, entre a segunda-feira (8) e terça-feira (9), foram recolhidos 160 kg de caramujo das regiões de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa.

"É uma espécie exótica, que veio da África pra cá, e foi trazida com o intuito de servir de alimento. Mas como o sabor não era agradável foi abandonada a sua criação - tinha até o objetivo de substituir o escargot, mas o sabor, realmente, não era agradável .Ele é um hermafrodita - que é macho e fêmea- e produz 200 ovos/ano. Como ele não tem predador aqui, por ser uma espécie exótica, ele cresceu numa escala geométrica. Nós vamos ter que cobrar providências fazendo grandes campanhas de coletas, mutirões e correta eliminação", explica. Confira!

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VILA VELHA