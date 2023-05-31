Candida auris: entenda os perigos do "superfungo"

Nos últimos dias chamou a atenção a notícia de que, no intervalo de 18 dias, o estado de Pernambuco, no Nordeste do país, teve quatro pacientes diagnosticados com o Candida auris, conhecido também como "superfungo", por ser resistente a medicamentos. O Candida auris é um fungo identificado pela primeira vez no Japão, em 2009. Desde então, se espalhou por todos os continentes. No Brasil, chegou em 2020. Ele é caracterizado pela comunidade cientifica como um fungo mais resistente a medicamentos do que os outros. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.
